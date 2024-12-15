Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» терпят бедствие в Керченском проливе, говорится в сообщении МЧС России.

Информация о терпящем бедствие в Керченском проливе танкере «Волгонефть 212» поступила в МЧС утром в воскресенье, 15 ноября, рассказали в МЧС.

«В связи со сложными погодными условиями, сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи балов, судно получило повреждения и запросило помощь», — уточнили в ведомстве.

Позднее стало известно, что в этом районе получил повреждения и терпит бедствие «Волгонефть 239» с экипажем из 14 человек.

По данным «Интерфакса», «Волгонефть 212» находится в восьми километрах от берега около Керченского пролива. Оба судна перевозят мазут, сообщил ТАСС источник.

Спасательный буксир «Меркурий» участвует в спасательной операции в Черном море из-за крушения двух танкеров, к месту аварии также следует судно «Спасатель Ильин», сообщили РИА Новости в Морспасслужбе.