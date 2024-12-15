Создан VR-леденец для ощущения вкусов через экран

Китайские ученые из Гонконгского университета разработали леденец виртуальной реальности, позволяющий ощущать вкус еды через экран.

Внутри устройства, которое выглядит, как чупа-чупс, расположены пакетики с гелем, которые содержат сахар, соль, лимонную кислоту, вишню, маракуйю, зеленый чай, молоко, дуриан и грейпфрут, описывает VR-леденец издание MyElectricSparks.

Когда гель активируется электрическим током и смешивается со слюной, он создает вкусовые ощущения. Регулируя интенсивность тока, можно варьировать интенсивность вкуса.

Устройство легкое, весит всего 15 граммов, что примерно равно весу «мизинчиковой» батарейки.

Эта технология может быть использована в кулинарных шоу и для онлайн-шопинга, когда покупатели смогут попробовать на вкус выбранные продукты.