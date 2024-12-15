Reuters сообщил о перегруппировке российских военных в Сирии

Россия сохраняет присутствие на двух своих основных военных базах в Сирии после падения режима Башара Асада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийских силах безопасности.

Россия перегруппировала часть своих войск в Сирии, рассказали источники. Но это не значит, что Москва собирается покидать две своих основных военных базы в стране — авиационную в Хмеймиме и морскую в Тартусе, отметили они.

Высокопоставленный представитель повстанцев заявил Reuters, что вопросы российского военного присутствия в Сирии и действия заключенных ранее соглашений между правительством Асада и Москвой не обсуждаются.

По его словам, «это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом», — сказал чиновник, отметив, что Москва наладила каналы связи с новыми властями.