НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Выдача ипотеки в России обвалится до рекордного минимума

Источник:
«Известия»
391 2

Выдача ипотечных кредитов в России в 2025 году сократится на 30–40%, спрогнозировал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

 «Крупные банки продолжают снижать доступность ипотечных кредитов. Часть из них заявили об очередном увеличении минимального первоначального взноса по рыночным программам с 15–20% до 50,1% от стоимости приобретаемой недвижимости», — сказал «Известиям» директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам эксперта, основным драйвером для рынка останется семейная ипотека, если по ней не будет кардинальных изменений условий выдачи и требований к заемщикам.

Жалнин отметил, что рассчитывать на повышение доступности ипотечных кредитов в ближайший год вряд ли стоит. Это связано как с высокой ключевой ставкой, так и с мерами, которые предпринимает Центробанк для сдерживания инфляции.

«Уровень выдачи ипотеки в январе резко снизится на 30–40%, ситуация может усугубиться при значительном росте ключевой ставки на очередном заседании ЦБ в декабре. Тогда на рынке фактически останутся только два варианта улучшения жилищных условий семейная ипотека и покупка за наличные», считает Денис Жалнин.

Еще по теме
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Ключевой ставке предсказали очередное повышение
Зачем нужна отдельная карта для покупок
«Метеор» победил в голосовании за символ тысячерублевой купюры
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Обсуждение (2)
Картина дня
Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе
Reuters сообщил о перегруппировке российских военных в Сирии
Порядка 30 тыс. человек ежегодно умирает от ВИЧ в России
Психиатр раскрыл секрет «цыганского» гипноза
О самом главном
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
39
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
25
Израильские танки подошли к столице Сирии
20
Лукашенко рассказал об «Орешнике» в Белоруссии
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину