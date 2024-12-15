Выдача ипотеки в России обвалится до рекордного минимума

Выдача ипотечных кредитов в России в 2025 году сократится на 30–40%, спрогнозировал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

«Крупные банки продолжают снижать доступность ипотечных кредитов. Часть из них заявили об очередном увеличении минимального первоначального взноса по рыночным программам с 15–20% до 50,1% от стоимости приобретаемой недвижимости», — сказал «Известиям» директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам эксперта, основным драйвером для рынка останется семейная ипотека, если по ней не будет кардинальных изменений условий выдачи и требований к заемщикам.

Жалнин отметил, что рассчитывать на повышение доступности ипотечных кредитов в ближайший год вряд ли стоит. Это связано как с высокой ключевой ставкой, так и с мерами, которые предпринимает Центробанк для сдерживания инфляции.

«Уровень выдачи ипотеки в январе резко снизится на 30–40%, ситуация может усугубиться при значительном росте ключевой ставки на очередном заседании ЦБ в декабре. Тогда на рынке фактически останутся только два варианта улучшения жилищных условий семейная ипотека и покупка за наличные», считает Денис Жалнин.