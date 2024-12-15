Эксперт-электрик советует внимательно осмотреть и даже понюхать новогоднюю гирлянду, можно ли ее приобрести и использовать, сообщила пресс-служба Пермского Политеха.

Основной залог безопасности гирлянд — качество ее сборки и соблюдение правил эксплуатации. У изделия должна быть инструкция на русском языке и отметка EAC, подтверждающая соответствие требованиям Евразийского экономического союза. Провода или лампочки не должны иметь видимых повреждений (трещины, заусенцы).

Один из важных моментов — запах, исходящий от гирлянды. Если при распаковке изделия слышен резкий и неприятный запах, лучше отказаться от его покупки.

«Едкий запах от гирлянд может исходить из-за использования производителем некачественных материалов для изготовления пластиковых деталей или изоляции проводов. Такой запах свидетельствует о выделении в воздух различных токсичных веществ и может привести к нежелательным аллергическим реакциям, головным болям, ухудшению самочувствия», — объяснил эксперт в области электротехники Иван Калинин.

Перед тем как включить гирлянду, рекомендуется проверить ее работоспособность в магазине: убедиться, что все лампочки горят, а заявленные режимы функционируют.

После покупки гирлянду не следует сразу включать в сеть: ей нужно дать полежать около 30 минут, чтобы избежать конденсата, который может образоваться из-за резкой смены температуры.