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Около 100 домов в Новосибирске остались без тепла

Источник:
Sibnet.ru
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Мэрия Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Порядка 100 жилых домов в Советском районе Новосибирска остались без тепла из-за повреждения тепловых сетей, говорится в сообщении мэрии

«ФГУП "УЭВ" проводил вчера плановые работы на магистральной тепловой сети. После произошло второе повреждение. Сотрудники предприятия приняли решение не оставлять дефект, завершить ремонт, пока относительно небольшой минус на улице», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэрии.  

Отключено 100 домов, при этом горячее водоснабжение идет по обратному трубопроводу. Повреждение планируют устранить за день, запустить отопление жилых домов обещают вечером. В мэрии создан штаб по устранению дефекта. Ситуация находится на контроле штаба мэрии и профильных служб.

По данным прокуратуры Новосибирской области, от отопления отключены 655 объектов, включая как многоквартирные и индивидуальные жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры.

«Завершение работ по устранению повреждения планируется до 21.00. Ход работ на магистрали и запуск отопления на контроле в прокуратуре. Также будет дана оценка проведению перерасчета потребителям за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества», — заявили в прокуратуре.

По информации из соцсетей, авария произошла в Верхней зоне Академгородка. Без тепла остались дома по улицам: Академической, Весенний проезд, Жемчужной, Золотодолинской, Ильича, Мальцева, Морском проспекте, Терешковой, Ученых, Цветном проезде.


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