Около 30 тысяч людей трудоспособного возраста в России
ежегодно умирают от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщил глава Центра
по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита «Центрального
научно-исследовательского института эпидемиологии» Вадим Покровский.
«Сейчас наше здравоохранение около 70 миллиардов рублей
затрачивает на лечение только людей, которые инфицированы ВИЧ. Соответственно,
если число будет увеличиваться, то и затраты на лечение будут расти», — рассказал
Покровский в интервью ТАСС.
Вторая проблема — «мы теряем 30 тысяч людей в год молодого
возраста, трудоспособных, которые могут еще 20-30 лет работать», — отметил он.
«Но еще это человеческая проблема, потому что все-таки жить
с ВИЧ не так приятно, как жить со здоровьем, к тому же угрозы смерти всегда
существуют», — сказал Покровский».
Он добавил, что также существует проблема неправильного или
несвоевременного лечения инфекции. «Поэтому, безусловно, наша задача —предотвращать
новые случаи и обеспечивать всех, кто заразился, лечением», — заключил Покровский.