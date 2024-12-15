НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Порядка 30 тыс. человек ежегодно умирает от ВИЧ в России

Источник:
ТАСС
128 0

Около 30 тысяч людей трудоспособного возраста в России ежегодно умирают от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщил глава Центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Вадим Покровский.

«Сейчас наше здравоохранение около 70 миллиардов рублей затрачивает на лечение только людей, которые инфицированы ВИЧ. Соответственно, если число будет увеличиваться, то и затраты на лечение будут расти», — рассказал Покровский в интервью ТАСС.  

Вторая проблема — «мы теряем 30 тысяч людей в год молодого возраста, трудоспособных, которые могут еще 20-30 лет работать», — отметил он.

«Но еще это человеческая проблема, потому что все-таки жить с ВИЧ не так приятно, как жить со здоровьем, к тому же угрозы смерти всегда существуют», — сказал Покровский».

Он добавил, что также существует проблема неправильного или несвоевременного лечения инфекции. «Поэтому, безусловно, наша задача —предотвращать новые случаи и обеспечивать всех, кто заразился, лечением», — заключил Покровский.

Еще по теме
Стакан воды натощак оказался вреден
Разработан карманный биопринтер для лечения ран
Врачи составили антирейтинг новогодних подарков для детей
Ученые потеряли сотни образцов смертельных вирусов
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
31
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
25
Израильские танки подошли к столице Сирии
20
Лукашенко рассказал об «Орешнике» в Белоруссии
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину