Около 30 тысяч людей трудоспособного возраста в России ежегодно умирают от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщил глава Центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Вадим Покровский.

«Сейчас наше здравоохранение около 70 миллиардов рублей затрачивает на лечение только людей, которые инфицированы ВИЧ. Соответственно, если число будет увеличиваться, то и затраты на лечение будут расти», — рассказал Покровский в интервью ТАСС.

Вторая проблема — «мы теряем 30 тысяч людей в год молодого возраста, трудоспособных, которые могут еще 20-30 лет работать», — отметил он.

«Но еще это человеческая проблема, потому что все-таки жить с ВИЧ не так приятно, как жить со здоровьем, к тому же угрозы смерти всегда существуют», — сказал Покровский».

Он добавил, что также существует проблема неправильного или несвоевременного лечения инфекции. «Поэтому, безусловно, наша задача —предотвращать новые случаи и обеспечивать всех, кто заразился, лечением», — заключил Покровский.