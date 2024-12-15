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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Около 700 бойцов ВСУ попали в окружение у Курахово

Источник:
ТАСС
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Около 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение к югу от Курахова, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В районе Анновки сейчас порядка 700 боевиков ВСУ перестали оказывать организованное сопротивление, пытаются просачиваться малыми группами через Успеновку, через русло реки Сухие Ялы», — сказал ТАСС Рогов.

По его словам, там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. «По радиоперехватам, они восемь раз просили приказ об отходе, им отказали», — отметил Рогов.

Он считает, что в скором времени в аналогичную ситуацию могут попасть украинские подразделения, остающиеся в самом Курахове.

«И у Анновки, и в Курахове выбор у боевиков ВСУ остается маленький: сдаться или быть уничтоженными. Мы видим, что режим Зеленского не будет давать приказы на отступление», — сказал Рогов.

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No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

-2rist-

с такой ключевой ставкой автовазу точно кирдык. Будут шильдики переклеивать как остальные "отечественные"...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине