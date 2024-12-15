Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией

Фронт сейчас проходит не только по линии соприкосновения, он затрагивает все стороны жизни — культуру, мировоззрение, экономику, заявил президент России Владимир Путин

«Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты», — сказал Путин на съезде «Единой России».

Он отметил, что Россия будет жестко пресекать такие провокации. «Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту», — подчеркнул президент России.