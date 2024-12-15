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Джоли и Питту предложили огромный гонорар за совместную съемку в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»

Американский режиссер и продюсер Дэнни Росснер решил снять фильм с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, для этого он готов заплатить актерам огромный гонорар.

За совместную съемку в фильме Росснер готов заплатить бывшим супругам 60 миллионов долларов, что на 50% больше их текущей ставки. При этом гонорары для актеров продюсер предлагает неравноценные. Питту достанется 37,5 миллионов, а Джоли — 22,5 миллиона долларов, пишет Page Six.

Росснер — один из авторов комедии «Шестой элемент» с Лесли Нильсеном.Средства на съемки будущего фильма он собрал благодаря спонсорам. Сценарий фильма, который продюсер называет проектом всей своей жизни, уже готов.

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