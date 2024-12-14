Почему вода в горах быстро закипает

Температура кипения воды при подъеме на каждые 500 метров снижается примерно на два градуса Цельсия. Например, на Эльбрусе вода закипит уже при 80 градусах, что сделает невозможной варку яиц — для этого нужна температура не менее 85 градусов.

При этом дополнительный приток тепла ничего не даст — выше своего предела температура не поднимется, увеличится только интенсивность кипения. Главная причина этого физического явления — сам процесс кипения.

Дело в том, что кипение представляет собой интенсивное парообразование во всем объеме жидкости. Фактически, вода испаряется из всего объема одновременно, тогда как в обычных условиях — только с поверхности.

При повышении температуры в воду образуются центры парообразования — микроскопические пустоты. По мере роста температуры такой пузырь может вместить все больше и больше молекул пара, однако одновременно растет и давление внутри пустот.

Когда давление насыщенного пара изнутри пустот сравнивается с давлением, которое действует на пузыри снаружи, стенки расширяются и эти объекты всплывают на поверхность, вода начинает бурлить — происходит процесс кипения.

Таким образом, вода закипает при температуре, при которой давление ее насыщенного пара сравнивается с оказываемым на жидкость внешним давлением, препятствующим росту пузырьков. В земных условиях это атмосферное давление, которое уменьшается с ростом высоты.