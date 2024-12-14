НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Почему вода в горах быстро закипает

Источник:
Sibnet.ru
820 1

Температура кипения воды при подъеме на каждые 500 метров снижается примерно на два градуса Цельсия. Например, на Эльбрусе вода закипит уже при 80 градусах, что сделает невозможной варку яиц — для этого нужна температура не менее 85 градусов.

При этом дополнительный приток тепла ничего не даст — выше своего предела температура не поднимется, увеличится только интенсивность кипения. Главная причина этого физического явления — сам процесс кипения.

Дело в том, что кипение представляет собой интенсивное парообразование во всем объеме жидкости. Фактически, вода испаряется из всего объема одновременно, тогда как в обычных условиях — только с поверхности.

При повышении температуры в воду образуются центры парообразования — микроскопические пустоты. По мере роста температуры такой пузырь может вместить все больше и больше молекул пара, однако одновременно растет и давление внутри пустот.

Когда давление насыщенного пара изнутри пустот сравнивается с давлением, которое действует на пузыри снаружи, стенки расширяются и эти объекты всплывают на поверхность, вода начинает бурлить — происходит процесс кипения.

Таким образом, вода закипает при температуре, при которой давление ее насыщенного пара сравнивается с оказываемым на жидкость внешним давлением, препятствующим росту пузырьков. В земных условиях это атмосферное давление, которое уменьшается с ростом высоты.

Еще по теме
Открыт новый материал с уникальными термоэлектрическими свойствами
Раскрыты создатели загадочной наскальной живописи
Создан датчик «шестого чувства». ВИДЕО
Разработан карманный биопринтер для лечения ран
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после удара России
Обсуждение (1)
Картина дня
Команда Трампа рассмотрит мирную инициативу Орбана по Украине
Хинштейн призвал к эвакуации жителей освобожденных сел
Порядка 30 тыс. человек ежегодно умирает от ВИЧ в России
Психиатр раскрыл секрет «цыганского» гипноза
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
21
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
19
Раскрыты подробности побега Асада из Сирии
15
Кремль пообещал неотвратимый ответ за атаку ATACMS по Таганрогу