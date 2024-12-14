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Богатство Илона Маска превысило бюджет России

Источник:
CNN
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Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю человечества. Состояние основателя Tesla и SpaceX впервые превысило 400 миллиардов долларов, еще никому не удавалось достичь такого результата.

Сейчас состояние Маска оценивается в 447 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg. В рублях это более 47 триллионов, что существенно превышает расходы государственного бюджета России за 2024 год, которые составляют 39 триллионов рублей.

На состояние Илона Маска можно купить почти 56 миллионов штук iPhone 16, оплатить подписку Telegram Premium на 7,5 миллиарда лет, приобрести почти 1,5 миллиона автомобилей Mercedes-Benz G-Класс или 24 тысячи тонн золота.

Состояние Маска выросло на фоне успехов его ключевых компаний — SpaceX, Tesla и xAI, акции которых значительно подорожали. Кроме этого, на капитализацию активов бизнесмена положительно влияет поддержка Дональда Трампа, избранного 47-м президентом США.

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No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

Asd10

И, таки, до последнего украинца... Печаль...

-2rist-

с такой ключевой ставкой автовазу точно кирдык. Будут шильдики переклеивать как остальные "отечественные"...