Первый канал объявил имя нового наставника «Голоса»

Новая наставница появится в проекте «Голос», состав жюри пополнила российская оперная дива Хибла Герзмава, сообщила пресс-служба Первого канала.

Наставниками нового сезона «Голса» стали Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев. Хибла Герзмава стала дебютанткой в кресле наставника.

«Настоящий певец должен петь разную музыку, быть одинаково блистательным в разных жанрах. <...> В чем секрет? В том, чтобы развивать гибкость голоса, чувство эстетики, умение слушать себя, умение подбирать правильный стиль и репертуар — и это главное, чему я, как наставник, хочу научить», — цитирует пресс-служба Первого канала оперную певицу.

Съемки проекта уже начались. К участию в слепых прослушиваниях допущено более сотни вокалистов, профессионалов и любителей.

В команды набирается по 12 исполнителей, таким образом после первого этапа в проекте останутся только 48 конкурсантов. Как и в прошлом сезоне в кресла наставников помимо основной вмонтированы кнопки блокировки, с помощью которых они смогут конкурировать между собой в борьбе за каждого артиста.