Ивлеева породнилась с Михалковым и поссорилась с Киркоровым

Блогер Анастасия Ивлеева опять оказалась в центре внимания, она вышла замуж за родственника Никиты Михалкова — Филиппа Бегака.

Новость о замужестве Ивлеевой вызвала бурное обсуждение из-за родства Бегака с Михалковым. Никита Михалков — сводный брат бабушки Бегака. А режиссер в свое время очень сильно критиковал Ивлееву, особенно яро он высказывался против блогера после «голой» вечеринки.

Параллельно обсуждению замужества, Ивлеева вступила в публичный конфликт с Филиппом Киркоровым, который в интервью грубо высказался в ее адрес. Он назвал ее «неблагодарной» с использованием нецензурной лексики.

Ивлеева в телеграм-канале сделала снимок экрана из интервью с неприличной надписью на футболке ведущего и пошутила: «Тут еще ведущий сразу обозначил, что райдер Киркорова не будет выполнен».