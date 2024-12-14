НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ивлеева породнилась с Михалковым и поссорилась с Киркоровым

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева опять оказалась в центре внимания, она вышла замуж за родственника Никиты Михалкова — Филиппа Бегака.

Новость о замужестве Ивлеевой вызвала бурное обсуждение из-за родства Бегака с Михалковым. Никита Михалков — сводный брат бабушки Бегака. А режиссер в свое время очень сильно критиковал Ивлееву, особенно яро он высказывался против блогера после «голой» вечеринки.

Параллельно обсуждению замужества, Ивлеева вступила в публичный конфликт с Филиппом Киркоровым, который в интервью грубо высказался в ее адрес. Он назвал ее «неблагодарной» с использованием нецензурной лексики.

Ивлеева в телеграм-канале сделала снимок экрана из интервью с неприличной надписью на футболке ведущего и пошутила: «Тут еще ведущий сразу обозначил, что райдер Киркорова не будет выполнен».

Еще по теме
Названы лучшие фильмы 2024 года
Wink озвучил дату премьеры сериала «Ландыши»
Кинопрокатчики сделали ставку на Бабу Ягу
Юру Борисова номинировали на премию «Золотой глобус»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
Израильские танки подошли к столице Сирии
Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев намекнул на появление новых регионов в составе России
Президентом Грузии стал бывший футболист
США показали карту третьей мировой войны
Раскрыты создатели загадочной наскальной живописи
Топ комментариев

No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

Asd10

И, таки, до последнего украинца... Печаль...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине