США показали карту третьей мировой войны

Карту третьей мировой войны с участием НАТО и России опубликовал американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

Издание с помощью карты попыталось предсказать развитие конфликта между Россией и Европой. В частности, одним из возможных фронтов глобального противостояния на первом этапе может стать граница Финляндии.

Также авторы материала предположили, что Россия после начала боевых действий попытается захватить Сувалкский коридор между Калининградской областью и Белоруссией. Сейчас эта территория принадлежит Литве.

В дальнейшем российская армия сможет якобы атаковать территорию Польши через Белоруссию, а также начать наступление по северному флангу — сначала на государства Прибалтики, а затем на Швецию, предполагает издание.