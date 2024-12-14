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США показали карту третьей мировой войны

Источник:
Newsweek
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Карту третьей мировой войны с участием НАТО и России опубликовал американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

Издание с помощью карты попыталось предсказать развитие конфликта между Россией и Европой. В частности, одним из возможных фронтов глобального противостояния на первом этапе может стать граница Финляндии.

Также авторы материала предположили, что Россия после начала боевых действий попытается захватить Сувалкский коридор между Калининградской областью и Белоруссией. Сейчас эта территория принадлежит Литве.

В дальнейшем российская армия сможет якобы атаковать территорию Польши через Белоруссию, а также начать наступление по северному флангу — сначала на государства Прибалтики, а затем на Швецию, предполагает издание.

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Политика #Мир #Конфликты
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