Раскрыты создатели загадочной наскальной живописи

Авторами загадочной наскальной галереи в Испании оказались первобытные дети, выяснили археологи из Университета Орхуса.

Впечатляющие изображения оленей, бизонов и других животных ледникового периода были найдены в испанской пещере Лас-Монедас, их возраст оценивается в 14 тысяч лет. При этом рядом с искусными рисунками ученые обнаружили странные каракули.

Исследователи предположили, что они создавались детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Первоначально ученые были уверены, что их участие было пассивным — взрослые могли направлять их пальцы и держать руки для получения трафаретов.

Однако новые данные указывают на то, что дети были не просто пассивными наблюдателями, а занимались своим собственным творчеством. Для этого ученые изучили изображения с помощью детализированного 3D-сканирования.

Каракули в испанской пещере Лас-Монедас Фото: © Government of Cantabria

Оказалось, что стиль этих рисунков соответствует возрастным этапам развития моторики современных детей. Каракули младших детей представляют собой беспорядочные круги и линии, в то время как старшие добавляли более сложные элементы.

Скорее всего, первобытные малыши творили под присмотром взрослых, но имели при этом полную творческую свободу. Исследователи считают, что открытие подчеркивает значимость детей в древних сообществах.