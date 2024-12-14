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Определились все полуфиналисты шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Участница шоу «Экстрасенсы. Реванш» уступила место в полуфинале выбывшей ранее ведьме, которая покинула проект со скандалом.

В четвертьфинале соревновались Александр Саков, Намтар Энзигаль и Виктория Комахина. По баллам от членов жюри в полуфинал прошли Саков и Комахина, которая приняла неожиданное решение.

Виктория Комахина решила, что в полуфинале должна выступать Ангелина Изосимова. При этом она не просила жюри вернуть именно ведьму, а высказала эту мысль, как рекомендацию. Она признала, что пока не готова к битве за финал.

«Я хочу вас попросить, чтобы вы меня сегодня отпустили. Это не слабость. Это мое желание», — сказала Комахина.

В итоге, в полуфинале встретятся Ангелина Изосимова, Тимофей Руденко, Александр Саков, Ольга Якубович.

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