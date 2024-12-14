НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев намекнул на появление новых регионов в составе России

Источник:
ТАСС
309 3

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев намекнул на возможное появление новых регионов в составе России. Заявление прозвучало на съезде «Единой России», который проходит в национальном центре «Россия».

Медведев отметил, что опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован и дальше в случае, если в составе России появятся новые, но очень близкие регионы. Он назвал такой сценарий «возможным».

Осенью 2022 года в состав России по итогам референдума вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Киев посчитал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.

В сентябре 2023 года Медведев уже заявлял, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до «полного освобождения от врага» исконно русских территорий. Он также отметил, что новых регионов в составе России будет больше.

Еще по теме
Медведев передал лидеру КНР личное послание Путина
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Нейросеть назвала самые популярные темы вопросов Путину
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
Израильские танки подошли к столице Сирии
Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России
Обсуждение (3)
Картина дня
Медведев намекнул на появление новых регионов в составе России
Президентом Грузии стал бывший футболист
США показали карту третьей мировой войны
Раскрыты создатели загадочной наскальной живописи
О самом главном
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
25
Израильские танки подошли к столице Сирии
20
Лукашенко рассказал об «Орешнике» в Белоруссии
20
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
19
США пообещали вооружить 18‑летних украинцев при их мобилизации