Медведев намекнул на появление новых регионов в составе России

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев намекнул на возможное появление новых регионов в составе России. Заявление прозвучало на съезде «Единой России», который проходит в национальном центре «Россия».

Медведев отметил, что опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован и дальше в случае, если в составе России появятся новые, но очень близкие регионы. Он назвал такой сценарий «возможным».

Осенью 2022 года в состав России по итогам референдума вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Киев посчитал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.

В сентябре 2023 года Медведев уже заявлял, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до «полного освобождения от врага» исконно русских территорий. Он также отметил, что новых регионов в составе России будет больше.