НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обнаружена лаборатория по производству «наркотика джихада»

Источник:
Sibnet.ru
437 1

Повстанцы обнаружили в сирийском городе Дума на северо-востоке от Дамаска лабораторию, в которой синтезировался так называемый «наркотик джихада».

В помещении нашли тысячи упаковок таблеток с логотипом двойного полумесяца, пишет Reuters. «Наркотик джихада» — это синтетический стимулятор фенетиллин, известный под торговой маркой «Каптагон», который также называют кокаином для бедных.

Его производство запрещено в большинстве государств с 1986 года, а главным поставщиком нелегального препарата на мировые черные рынки считается Сирия.

На складах лаборатории были обнаружены десятки бочек и ящиков с бутылками, содержащими химикаты. В их числе хлороформ, йодид калия, раствор формальдегида, раствор аммиака, соляная кислота и петролейный эфир.

Лаборатория базировалась на месте бывшей фабрики сирийского бизнесмена Фареса аль-Тута по производству чипсов. В 2018 году предприятие захватил бизнесмен Амер аль-Хити, близкий к брату Башара Асада — Махеру.

Предположительно, что после захвата предприятие переориентировали на создание наркотических веществ. Большая часть партий «наркотика джихада» экспортировалась в другие страны.

Еще по теме
Мошенники придумали схему обмана с лайками в Telegram
Грабитель вынес из банка в Новосибирске более 9 млн рублей
ФСБ накрыла международную сеть мошеннических кол‑центров
Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13‑летней девочки
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
Израильские танки подошли к столице Сирии
Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны
Путин призвал к сокращению «тюремного населения» России
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев намекнул на появление новых регионов в составе России
Президентом Грузии стал бывший футболист
США показали карту третьей мировой войны
Раскрыты создатели загадочной наскальной живописи
О самом главном
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

Asd10

И, таки, до последнего украинца... Печаль...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине