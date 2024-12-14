Обнаружена лаборатория по производству «наркотика джихада»

Повстанцы обнаружили в сирийском городе Дума на северо-востоке от Дамаска лабораторию, в которой синтезировался так называемый «наркотик джихада».

В помещении нашли тысячи упаковок таблеток с логотипом двойного полумесяца, пишет Reuters. «Наркотик джихада» — это синтетический стимулятор фенетиллин, известный под торговой маркой «Каптагон», который также называют кокаином для бедных.

Его производство запрещено в большинстве государств с 1986 года, а главным поставщиком нелегального препарата на мировые черные рынки считается Сирия.

На складах лаборатории были обнаружены десятки бочек и ящиков с бутылками, содержащими химикаты. В их числе хлороформ, йодид калия, раствор формальдегида, раствор аммиака, соляная кислота и петролейный эфир.

Лаборатория базировалась на месте бывшей фабрики сирийского бизнесмена Фареса аль-Тута по производству чипсов. В 2018 году предприятие захватил бизнесмен Амер аль-Хити, близкий к брату Башара Асада — Махеру.

Предположительно, что после захвата предприятие переориентировали на создание наркотических веществ. Большая часть партий «наркотика джихада» экспортировалась в другие страны.