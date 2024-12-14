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Президентом Грузии стал бывший футболист

Источник:
Sibnet.ru
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Президентом Грузии избран кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили, следует из опубликованных подсчетов ЦИК. 53-летний депутат и бывший футболист набрал 224 голоса из 300.

Впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием граждан, а с помощью специальной коллегии из 300 человек, куда пошли парламентарии, представители автономных республик и членов органов местного самоуправления.

Оппозиция проигнорировала голосование. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, у которой в конце декабря закончится срок полномочий, ранее заявляла, что «останется на посту до выборов легитимного парламента».

Кавелашвили был единственным кандидатом на этих выборах. До своей политической карьеры он был профессиональным футболистом — игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити», владикавказской «Алании», в составе которой он становился чемпионом России. 

Кавелашвили является одним из основателей партии «Сила народа», которая образует парламентскую коалицию с правящей партией «Грузинская мечта». Ее председатель Бидзина Иванишвили выдвинул Кавелашвили на пост президента Грузии.

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Политика #Мир
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