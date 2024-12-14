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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Система «Калинка» найдет сигнал Starlink

Источник:
Sibnet.ru
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Россия проводит боевые испытания новейшей системы «Калинка», которая позволяет выявлять и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink.

С помощью Starlink работают безэкипажные катера ВСУ, а также некоторые тяжелые дроны. До недавнего времени российских военные находили их только визуальным методом.

Пеленгатор позволит обнаруживать подобные беспилотники на расстоянии до 15 километров, рассказал ТАСС председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

«Калинку» можно установить на катер, вертолет, гидроцикл. Пеленгатор может использоваться и для вычисления наземных стационарных узлов связи Starlink в зоне специальной военной операции.

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Оборона #ОПК #Оружие
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