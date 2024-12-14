Предложен запрет скидок на алкоголь

Правительство утвердило пятилетний план по сокращению потребления алкоголя россиянами. В рамках его реализации рассматривается введение запрета скидок на алкогольную продукцию.

Такая мера есть в документе, опубликованном на портале правовых актов. В нем представлены мероприятия, которые должны провести профильные ведомства в рамках сокращения потребления алкоголя.

Отмечается, что Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок и представить правительству предложения «о возможности установления запрета» на них.

Ведомства должны отчитаться правительству до 15 апреля 2025 года и подготовить соответствующие предложения. После этого планируется принять окончательное решение.