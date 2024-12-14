Создан датчик «шестого чувства». ВИДЕО

Ученые Городского университета Гонконга разработали датчик «шестого чувства», который является аналогом сенсорики рыбки семейства клюворылых, которая способна находить пищу в мутной воде по слабым возмущениям электромагнитного поля.

Один слой датчика действует как передатчик, генерируя электрическое поле, которое выходит далеко за его пределы. Другой слой работает как приемник, который способен определять как направление, так и расстояние до объекта.

В результате сенсорная система «чувствует» местоположение объекта в трехмерном пространстве независимо от его проводимости, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Электродные слои датчика изготовлены из биогеля, нанесенного с обеих сторон на диэлектрическую подложку из полимера на основе кремния. На передающей и принимающей частях создан рисунок, играющий роль антенны.

Когда в зоне действия поля датчика оказывается посторонний объект, его фиксирует приемник. Прототип датчика оказался способен распознавать объекты на воздухе в пределах 10 сантиметров, а под водой — до 1 метра.

В перспективе такая разработка улучшить ориентацию в сложной среде для незрячих людей и роботов, лишенных компьютерного зрения. Однако пока такой датчик нуждается в доработке, так как он слишком медленно распознает крупные предметы.