НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Создан датчик «шестого чувства». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
203 0

Ученые Городского университета Гонконга разработали датчик «шестого чувства», который является аналогом сенсорики рыбки семейства клюворылых, которая способна находить пищу в мутной воде по слабым возмущениям электромагнитного поля.

Один слой датчика действует как передатчик, генерируя электрическое поле, которое выходит далеко за его пределы. Другой слой работает как приемник, который способен определять как направление, так и расстояние до объекта.

В результате сенсорная система «чувствует» местоположение объекта в трехмерном пространстве независимо от его проводимости, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Электродные слои датчика изготовлены из биогеля, нанесенного с обеих сторон на диэлектрическую подложку из полимера на основе кремния. На передающей и принимающей частях создан рисунок, играющий роль антенны.

Когда в зоне действия поля датчика оказывается посторонний объект, его фиксирует приемник. Прототип датчика оказался способен распознавать объекты на воздухе в пределах 10 сантиметров, а под водой — до 1 метра.

В перспективе такая разработка улучшить ориентацию в сложной среде для незрячих людей и роботов, лишенных компьютерного зрения. Однако пока такой датчик нуждается в доработке, так как он слишком медленно распознает крупные предметы.

Еще по теме
Разработан карманный биопринтер для лечения ран
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Найден новый способ обнаружения в космосе внеземных цивилизаций
Ученые доказали эффективность полыни против сибирского описторхоза
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
Израильские танки подошли к столице Сирии
Прямая линия в 2024 году: пять способов задать вопрос Путину
Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны
Обсуждение (0)
Картина дня
Президентом Грузии стал бывший футболист
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ
25
Израильские танки подошли к столице Сирии
20
Лукашенко рассказал об «Орешнике» в Белоруссии
19
США пообещали вооружить 18‑летних украинцев при их мобилизации