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Стакан воды натощак оказался вреден

Источник:
Sibnet.ru
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Польза выпитого стакана воды натощак сомнительна, при этом такая привычка может навредить пищеварению, рассказала врач-гастроэнтеролог Алия Усеева.

Считается, что утренний стакан воды служит катализатором для активизации пищеварительных процессов, при его регулярное употребление имеет свои корни в древних традициях очищения организма.

«Функция пищеварения не ограничивается только простым потреблением жидкости. Она запускается с поступлением пищи в желудок, что вызывает выработку слюны и пищеварительных ферментов», — пояснила она в комментарии «Газете.Ru».

Врач отметила, что избыточное употребление воды перед завтраком может в ряде случаев затруднить пищеварение. По ее словам, у каждого человека есть индивидуальные особенности, которые важно учитывать. Пить воду лучше во время еды, а не до нее, подчеркнула она.

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