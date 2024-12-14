Стакан воды натощак оказался вреден

Польза выпитого стакана воды натощак сомнительна, при этом такая привычка может навредить пищеварению, рассказала врач-гастроэнтеролог Алия Усеева.

Считается, что утренний стакан воды служит катализатором для активизации пищеварительных процессов, при его регулярное употребление имеет свои корни в древних традициях очищения организма.

«Функция пищеварения не ограничивается только простым потреблением жидкости. Она запускается с поступлением пищи в желудок, что вызывает выработку слюны и пищеварительных ферментов», — пояснила она в комментарии «Газете.Ru».

Врач отметила, что избыточное употребление воды перед завтраком может в ряде случаев затруднить пищеварение. По ее словам, у каждого человека есть индивидуальные особенности, которые важно учитывать. Пить воду лучше во время еды, а не до нее, подчеркнула она.