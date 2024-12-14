Как сделать идеальную незамерзайку в домашних условиях

Покупная незамерзающая жидкость с наступлением холодов может подвести водителя — загустеть при первом серьезном морозе. Чтобы обезопасить себя, можно легко сделать надежную незамерзайку в домашних условиях.

В основу любой заводской незамерзайки входят дистиллированная или деминерализованная вода, изопропиловый спирт для снижения температуры замерзания воды и поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые ускоряют разрушение загрязнений на лобовом стекле.

Также некоторые производители добавляют в состав ароматизаторы и красители, однако на качество зимней незамерзайки напрямую влияет только процентный состав спирта. Если его недостаточно, в сильные морозы жидкость может замерзнуть.

В домашних условиях заменить фабричную омывающую жидкость можно собственным составом на основе этанола (C2H5OH). По сравнению с изопропиловым спиртом этанол имеет более высокие очищающие характеристики. К тому же изопропиловый состав неприятно пахнет.

Для приготовления идеальной незамерзайки своими руками потребуется три литра очищенной воды (для очистки подойдет любой фильтр-кувшин), а также два литра этилового спирта. Спирт необходимо медленно влить в канистру с водой и тщательно перемешать.

Такая концентрация гарантирует работу дворников до температуры в минус 30 градусов. Для аномальных морозов ниже тридцати градусов потребуется смешать этанол и воду пополам. На пять литров готового состава необходимо также добавить столовую ложку стирального порошка.

На финальном этапе желательно влить ароматизатор с любым запахом, иначе при использовании незамерзайки вокруг машины будет стоять «водочный дух», что потенциально может привести к проблемам в случае остановки сотрудником Госавтоинспекции.