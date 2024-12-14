НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Как сделать идеальную незамерзайку в домашних условиях

Источник:
Sibnet.ru
786 0

Покупная незамерзающая жидкость с наступлением холодов может подвести водителя — загустеть при первом серьезном морозе. Чтобы обезопасить себя, можно легко сделать надежную незамерзайку в домашних условиях.

В основу любой заводской незамерзайки входят дистиллированная или деминерализованная вода, изопропиловый спирт для снижения температуры замерзания воды и поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые ускоряют разрушение загрязнений на лобовом стекле.

Также некоторые производители добавляют в состав ароматизаторы и красители, однако на качество зимней незамерзайки напрямую влияет только процентный состав спирта. Если его недостаточно, в сильные морозы жидкость может замерзнуть.

В домашних условиях заменить фабричную омывающую жидкость можно собственным составом на основе этанола (C2H5OH). По сравнению с изопропиловым спиртом этанол имеет более высокие очищающие характеристики. К тому же изопропиловый состав неприятно пахнет.

Для приготовления идеальной незамерзайки своими руками потребуется три литра очищенной воды (для очистки подойдет любой фильтр-кувшин), а также два литра этилового спирта. Спирт необходимо медленно влить в канистру с водой и тщательно перемешать.

Такая концентрация гарантирует работу дворников до температуры в минус 30 градусов. Для аномальных морозов ниже тридцати градусов потребуется смешать этанол и воду пополам. На пять литров готового состава необходимо также добавить столовую ложку стирального порошка.

На финальном этапе желательно влить ароматизатор с любым запахом, иначе при использовании незамерзайки вокруг машины будет стоять «водочный дух», что потенциально может привести к проблемам в случае остановки сотрудником Госавтоинспекции.

Еще по теме
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Подсчитано количество Tesla Cybertruck в России
«Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей
Определен критический пробег для «китайцев», «японцев» и других авто
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США проведут масштабную переброску оружия на Украину
Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в сфере ИИ
Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями
Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после удара России
Обсуждение (0)
Картина дня
Команда Трампа рассмотрит мирную инициативу Орбана по Украине
Хинштейн призвал к эвакуации жителей освобожденных сел
Порядка 30 тыс. человек ежегодно умирает от ВИЧ в России
Психиатр раскрыл секрет «цыганского» гипноза
О самом главном
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

Asd10

И, таки, до последнего украинца... Печаль...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине

mosquito__2010

ваши слова это примитивная западная пропаганда для тех кто не способен думать, а на самом деле если россия...