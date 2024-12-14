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Российский пловец стал трехкратным чемпионом мира

Источник:
Sibnet.ru
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Российский пловец Мирон Лифинцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира в Будапеште на короткой воде.

Россиянин выиграл заплыв на 50 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 22,47 секунды, что является мировым рекордом среди юниоров.

До этого Лифинцев стал победителем чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине. Также он одержал победу в смешанной комбинированной эстафете 4x50 метров.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Венгрии. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

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