Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber, сообщается в телеграм-канале ведомства. Решение объясняется нарушением требований российского законодательства.

Уточняется, что выполнение таких требований «необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков».

Сумма штрафов, выписанных Viber за последние два года, превысила 1,8 миллиона рублей. Мессенджер отказывается их выплачивать, а также игнорирует требования об удалении запрещенной информации.

По данным Mediascope за ноябрь, Viber находится на третьем месте по популярности в России, уступая WhatsApp и Telegram. Им ежемесячно пользуются 26% населения страны, в среднем в день его используют 14% россиян.