ФИФА включила Крым в состав России

Международная федерация футбола (ФИФА) в официальной трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года показала карту, на которой Крым находится в составе России.

Карта была показана, когда во время жеребьевки рассказывали, почему Украина не сможет сыграть с Белоруссией. Украинская ассоциация футбола после этого подала протест и выразила возмущение.

Минувшим летом крымские футбольные клубы были приняты в состав Российского футбольного союза. Летом они сыграли в российских соревнованиях, после чего Украина обратилась с жалобой в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех подконтрольных соревнованиях.