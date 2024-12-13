ChatGPT обрел компьютерное зрение

Чат-бот ChatGPT на базе генеративного интеллекта научился обрабатывать видеопоток и оценивать увиденное на экране устройства, сообщается в официальном блоге OpenAI. Новая функция доступна в расширенном голосовом режиме.

ChatGPT «увидит», что происходит на экране компьютера или смартфона, если включить режим трансляции. Например, с помощью этой функции чат-бот может выступить в роли поводыря для слепых людей, описывая, что происходит вокруг.

Доступ к функции расширенного голосового режима ChatGPT с распознаванием видео получили владельцы платных подписок ChatGPT Plus, Team и Pro. Корпоративные клиенты и образовательные учреждения получат доступ в январе.

Отмечается, что ежедневный лимит на использование новой функции с компьютерным зрением будет ограничен типом подписки.