Google Play отключит монетизацию российским разработчикам

Google Play начнет блокировать платежи в платных приложениях разработчиков из России. Изменения вступят в силу 26 декабря 2024 года, говорится в уведомлении площадки.

Проведение платежей за приложения разработчикам, у которых указан для зачисления выплат зарегистрированный в российском банке счет, приостанавливается на неопределенный срок, говорится в документе.

Это означает, что после вступления ограничений в силу площадка будет отклонять все попытки пользователей приобрести платные подписки или совершить в приложениях покупки. Итоговые выплаты разработчики получат до 15 января.

В мае 2022 года Google запретила разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Однако ограничения касались только российского сегмента, разработчики продолжали получать доход от продаж по всему миру.