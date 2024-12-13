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Google Play отключит монетизацию российским разработчикам

Источник:
Sibnet.ru
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Google Play начнет блокировать платежи в платных приложениях разработчиков из России. Изменения вступят в силу 26 декабря 2024 года, говорится в уведомлении площадки.

Проведение платежей за приложения разработчикам, у которых указан для зачисления выплат зарегистрированный в российском банке счет, приостанавливается на неопределенный срок, говорится в документе.

Это означает, что после вступления ограничений в силу площадка будет отклонять все попытки пользователей приобрести платные подписки или совершить в приложениях покупки. Итоговые выплаты разработчики получат до 15 января.

В мае 2022 года Google запретила разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Однако ограничения касались только российского сегмента, разработчики продолжали получать доход от продаж по всему миру.

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Топ комментариев

No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

Nik3316

но "виноваты" Китайцы, которые жрут на рынках что попало)))

krasprol

Опять "должна стать".....Стабильное словоблудие....

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.