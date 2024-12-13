Раскрыта причина стремительного разгрома армии Асада

Армия Сирии была небоеспособна еще до бегства Башара Асада, с появлением повстанцев солдаты начали разбегаться из-за коррупции и деморализации.

Большинство военнослужащих сирийской армии даже не пытались вступить в бой, пишет Reuters со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства, 23-летний бывший солдат, рассказал, что ему очень мало платили, из-за чего он был деморализован.

Военнослужащий должен был держать оборону с другими сослуживцами на форпосте в районе города Идлиб. На позиции должны были находиться девять военнослужащих, тогда как по факту их вместе с ним было трое, остальные откупились, чтобы не ехать в опасное место.

Когда повстанцы начали наступление, командир позвонил солдату на мобильный телефон и приказал держать позиции. Однако он бросил оружие, переоделся в гражданскую одежду и бежал с поста. За ним последовали остальные военнослужащие.

Автор материала отмечает, что источники среди старших сирийских офицеров указывают на растущее возмущение солдат повсеместной коррупцией и низкими доходами. Зарплата солдат в месяц составляла от 20 до 40 долларов.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных войск. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Башар Асад бежал из страны, позднее стало известно, что он находится в Москве.