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Раскрыта причина стремительного разгрома армии Асада

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Сирии была небоеспособна еще до бегства Башара Асада, с появлением повстанцев солдаты начали разбегаться из-за коррупции и деморализации.

Большинство военнослужащих сирийской армии даже не пытались вступить в бой, пишет Reuters со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства, 23-летний бывший солдат, рассказал, что ему очень мало платили, из-за чего он был деморализован.

Военнослужащий должен был держать оборону с другими сослуживцами на форпосте в районе города Идлиб. На позиции должны были находиться девять военнослужащих, тогда как по факту их вместе с ним было трое, остальные откупились, чтобы не ехать в опасное место.

Когда повстанцы начали наступление, командир позвонил солдату на мобильный телефон и приказал держать позиции. Однако он бросил оружие, переоделся в гражданскую одежду и бежал с поста. За ним последовали остальные военнослужащие.

Автор материала отмечает, что источники среди старших сирийских офицеров указывают на растущее возмущение солдат повсеместной коррупцией и низкими доходами. Зарплата солдат в месяц составляла от 20 до 40 долларов.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных войск. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Башар Асад бежал из страны, позднее стало известно, что он находится в Москве.

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Политика #Мир #Конфликты
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