Новые штрафы ввели для коллекторов

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новые штрафы для коллекторов. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь юридические лица не смогут использовать в своем названии словосочетание «профессиональная коллекторская организация».

В случае нарушения им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником.

Помимо этого, закон уточняет существовавшие ранее составы правонарушений. Теперь кредитные и микрофинансовые организации также будут нести ответственность за неисполнение требований и обязанностей по взысканию долгов.