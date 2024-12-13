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Новые штрафы ввели для коллекторов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новые штрафы для коллекторов. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь юридические лица не смогут использовать в своем названии словосочетание «профессиональная коллекторская организация».

В случае нарушения им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником.

Помимо этого, закон уточняет существовавшие ранее составы правонарушений. Теперь кредитные и микрофинансовые организации также будут нести ответственность за неисполнение требований и обязанностей по взысканию долгов.

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Жизнь #Законы
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