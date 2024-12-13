Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после удара России

Пять из девяти действующих атомных реакторов Украины снизили генерацию электроэнергии после ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по украинским энергообъектам, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Сегодня пять из девяти функционирующих ядерных реакторов Украины сократили мощность генерации после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — приводит ТАСС заявление МАГАТЭ.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ в ответ на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге нанесли высокоточный удар по важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ее военно-промышленного комплекса.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — подчеркнули в российском военном ведомстве.