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Депутат Госдумы назвал выход, если ипотека не по карману

Источник:
«Российская газета»
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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о преимуществах лизинга жилья при недоступности ипотечных кредитов.

«Лизинг — это когда вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение 10 лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — сказал Гаврилов в интервью «Российской газете».

По его словам, лизинг выгоднее ипотеки, так как первоначальный взнос за квартиру по лизингу составляет от 10 до 40% от ее стоимости. «А ипотека сейчас сильно подорожала, даже по льготной ипотеке банки ужесточили условия — первоначальный взнос за квартиру увеличился до 30-50%», — пояснил Гаврилов.

У лизинга жилья есть ряд других плюсов. «Например, это минимальный пакет документов, необходимых для его оформления. Вам потребуются только российский паспорт, СНИЛС и ИНН», — сказал депутат.

Еще одно преимущество лизинга — это возможность вносить арендные платежи по индивидуальному договору нефиксированными суммами.

Но есть и недостатки. «Проблема лизинга заключается в том, что квартира не принадлежит вам до полной ее оплаты. Поэтому если лизинговая компания обанкротится, то квартиру могут забрать», — отметил Гаврилов.

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No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

scorpion2777

Декоммунизация продолжается, даёшь полную остановку.

-2rist-

с такой ключевой ставкой автовазу точно кирдык. Будут шильдики переклеивать как остальные "отечественные"...

pepelmetal

Знатные фейерверки ожидаются на окраине