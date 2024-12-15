Депутат Госдумы назвал выход, если ипотека не по карману

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о преимуществах лизинга жилья при недоступности ипотечных кредитов.

«Лизинг — это когда вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение 10 лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — сказал Гаврилов в интервью «Российской газете».

По его словам, лизинг выгоднее ипотеки, так как первоначальный взнос за квартиру по лизингу составляет от 10 до 40% от ее стоимости. «А ипотека сейчас сильно подорожала, даже по льготной ипотеке банки ужесточили условия — первоначальный взнос за квартиру увеличился до 30-50%», — пояснил Гаврилов.

У лизинга жилья есть ряд других плюсов. «Например, это минимальный пакет документов, необходимых для его оформления. Вам потребуются только российский паспорт, СНИЛС и ИНН», — сказал депутат.

Еще одно преимущество лизинга — это возможность вносить арендные платежи по индивидуальному договору нефиксированными суммами.

Но есть и недостатки. «Проблема лизинга заключается в том, что квартира не принадлежит вам до полной ее оплаты. Поэтому если лизинговая компания обанкротится, то квартиру могут забрать», — отметил Гаврилов.