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Разработан карманный биопринтер для лечения ран

Источник:
Sibnet.ru
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Группа российских ученых представила портативный биопринтер, предназначенный для эффективного лечения незаживающих или плохо заживающих ран, сообщает пресс-служба Сеченовского университета.

Устройство состоит из самого биопринтера, комбинированных биочернил и фотобиомодулятора — элемента, воздействующего на ткани лазерным излучением, для ускорения процессов регенерации тканей.

Для создания чернил используют гидрогель из желатина, сфероиды — части клеток, которые используются как строительные блоки и везикулы с прорегенеративным и противовоспалительным потенциалом. Элементы обмениваются различными сигнальными молекулами и развиваются, как в естественной ткани.

«Принцип действия биочернил напоминает работу двухкомпонентного клея. При смешивании составляющих биочернил происходит химическая реакция, в результате которой молекулы компонентов соединяются и образуют прочную гелеобразную структуру», — пояснил младший научный сотрудник дизайн-центра гибкой биоэлектроники Дмитрий Ларионов.

После нанесения гидрогеля на кожу он облучается ультрафиолетом для затвердевания, а затем применяется инфракрасное излучение для стимуляции роста клеток.

Сейчас идет работа над созданием системы «климат-контроля», которая позволит поддерживать оптимальную температуру биочернил при транспортировке и охлаждать их перед нанесением на пораженные участки кожи.

Ученые уверены, что новый биопринтер станет эффективным средством для лечения различных язв, включая последствия диабета и гангренозную пиодермию.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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