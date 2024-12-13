Врачи составили антирейтинг новогодних подарков для детей

Детские врачи представили список потенциально опасных новогодних подарков, из-за которых ребенок может провести праздники в больнице, среди них — тюбинги и магнитные конструкторы.

На первом месте в антирейтинге — сноуборды, горные лыжи, тюбинги, снегоходы, квадроциклы и кроссовые мотоциклы, привела пресс-служба правительства Свердловской области мнение врачей Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга.

На втором месте находятся наборы для химических экспериментов, растущие шарики и магнитные конструкторы. Врачи подчеркнули, что такие подарки требуют осторожности и контроля со стороны взрослых.

«Покупая магнитный конструктор ребенку, сто раз подумайте. Любознательные крохи, а иногда и более взрослые ребята, пытаясь расцепить магниты зубами, случайно проглатывают элементы. Два и более магнита, попадая в петли кишечника, притягиваются друг к другу, вызывая перфорацию стенок и провоцируя опасное осложнение — перитонит», — предупредил хирург Андрей Чукреев.

Третье место заняли пиротехнические изделия, которые могут стать причиной серьезных травм и пожаров. Врачи посоветовали приобретать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и ни в коем случае не разрешать взрывать фейерверки детям.