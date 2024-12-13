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Перечислены профессии с самым высоким стрессом перед Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
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Более половины (54%) опрошенных россиян рассказали о серьезном стрессе, который они испытывают на работе в предновогодние дни. Сервис психотерапии zigmund.online и «Яндекс Маркет» выяснили, какие сферы в декабре работают с наибольшим напряжением.

Наиболее подвержены стрессу в предновогодние дни работники сферы туризма и гостиничного бизнеса (79%), госслужбы (75%) и торговли (57%). 

Причем самый сильный стресс испытывают сотрудники онлайн-магазинов (78%), дальше идут сотрудники офлайн-торговли (52%), а вот среди продавцов на маркетплейсах лишь 35% считают предновогодний период непростым, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

Среди причин стресса в декабре россияне называют повышенный спрос, планирование следующего года и страх не справиться с ажиотажем. Работники туризма и гостиничного бизнеса жалуются на увеличение потока клиентов (80% респондентов) и нехватку рабочих рук (77%).

У большинства (94%) представителей госструктур — необходимость согласования планов и бюджетов на следующий год. А ретейлеры переживают, что в новогодний период будут проблемы с логистикой (40%) и продажей товарных остатков (26%).

Меньше всего людей, испытывающих стресс в последний месяц года, задействованы в сферах сельского хозяйства (9%) и недвижимости (8%). А среди научных специалистов ни один респондент не считает декабрь напряженным периодом.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

No!

Ага. А сам ВАЗ можно подумать лучше делает машины. Привыкли быть почти монополистами и цены делать какие...

krasprol

Опять "должна стать".....Стабильное словоблудие....

jeryakob

нафига мигранты вообще нужны? каждый год плитку перекладывать в одном месте, и бордюры выдирать?...

Nik3316

но "виноваты" Китайцы, которые жрут на рынках что попало)))