Перечислены профессии с самым высоким стрессом перед Новым годом

Более половины (54%) опрошенных россиян рассказали о серьезном стрессе, который они испытывают на работе в предновогодние дни. Сервис психотерапии zigmund.online и «Яндекс Маркет» выяснили, какие сферы в декабре работают с наибольшим напряжением.

Наиболее подвержены стрессу в предновогодние дни работники сферы туризма и гостиничного бизнеса (79%), госслужбы (75%) и торговли (57%).

Причем самый сильный стресс испытывают сотрудники онлайн-магазинов (78%), дальше идут сотрудники офлайн-торговли (52%), а вот среди продавцов на маркетплейсах лишь 35% считают предновогодний период непростым, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

Среди причин стресса в декабре россияне называют повышенный спрос, планирование следующего года и страх не справиться с ажиотажем. Работники туризма и гостиничного бизнеса жалуются на увеличение потока клиентов (80% респондентов) и нехватку рабочих рук (77%).

У большинства (94%) представителей госструктур — необходимость согласования планов и бюджетов на следующий год. А ретейлеры переживают, что в новогодний период будут проблемы с логистикой (40%) и продажей товарных остатков (26%).

Меньше всего людей, испытывающих стресс в последний месяц года, задействованы в сферах сельского хозяйства (9%) и недвижимости (8%). А среди научных специалистов ни один респондент не считает декабрь напряженным периодом.