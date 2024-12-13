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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«С пяти утра осуществляется массированный ракетный удар по подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства. Калибры, баллистика, стратеги. Общее количество от 120 единиц», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергетическая система всей Украины находится под угрозой. «Энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях», — уточнил министр.

В «Укрэнерго» объявили о масштабных отключениях электроэнергии. Введены три очереди отключений. Это означает, что света может не быть до 12 часов.

«В Киеве работает ПВО», — уточнило украинское издание «Обозреватель». Местные СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске, Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях, а также в Кременчуге Полтавской области.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал сразу о нескольких взрывах. После этого в городе перестал работать электротранспорт и пропала вода. Стало известно о поражении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

krasprol

Опять "должна стать".....Стабильное словоблудие....

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

jeryakob

нафига мигранты вообще нужны? каждый год плитку перекладывать в одном месте, и бордюры выдирать?...