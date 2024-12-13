Цирк примирился с родителями покусанного пантерой ребенка в Ангарске

Дело о нападении пантеры на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске прекращено, стороны примирились, сообщила пресс-служба судов Иркутской области.

Инцидент произошел 28 октября этого года. Мужчина привел трехлетнего сына в цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Животное напало на ребенка, мальчик был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ответчиком стал директор цирка. Ангарский городской суд установил, что он не обеспечил безопасность посетителей на территории цирка и не разработал порядок проведения экскурсий в его закулисную часть.

Мужчина признал вину, он выплатил семье пострадавшего ребенка 200 тысяч рублей. Дело было прекращено после примирения сторон.