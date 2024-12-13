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США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Источник:
ТАСС
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Американские военные провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты в штате Флорида, говорится в заявлении Пентагона.

Сухопутные войска и ВМС США «успешно провели комплексные летные испытания неядерной гиперзвуковой ракеты с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида», приводит ТАСС сообщение Пентагона.

Министр ВМС США Карлос дель Торо назвал осуществленный во Флориде запуск «важной вехой в разработке одной из самых передовых систем вооружений», имеющихся у Вашингтона.

Пентагон неоднократно признавал, что отстал от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Пресс-секретарь Минобороны Патрик Райдер ранее заявил, что США будут ускорять разработку и испытания таких вооружений.

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Топ комментариев

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

krasprol

Опять "должна стать".....Стабильное словоблудие....

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

jeryakob

нафига мигранты вообще нужны? каждый год плитку перекладывать в одном месте, и бордюры выдирать?...