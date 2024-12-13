Глава АвтоВАЗа сравнил «китайцев» с пираньями

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сравнил китайские автокомпании с пираньями, которые вцепились в российский рынок.

«Китайские компании, как пираньи, в нашем пруду устроили между собой грызню за наш сектор», — цитируют «Известия» Соколова.

Глава АвтоВАЗа назвал большим достижением то, что Lada держит около трети рынка. Но посетовал, что это количество проданных автомобилей, а не выручка. В деньгах российскому производителю принадлежит всего 10% рынка.

Соколов отметил, что утилизационный сбор «пока не работает», поскольку на рынок давят «китайцы», которые завезли около 500 тысяч машин.

«Когда их разберут, будем биться в открытую — с учетом тех барьеров, которые обоснованно поставлены таможенно-тарифной политикой и утильсбора. И тогда мы переключим конвейеры на другую скорость», — сказал президент АвтоВАЗа.