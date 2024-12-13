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Мошенники придумали схему обмана с лайками в Telegram

Источник:
РИА Новости
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Мошенники стали предлагать россиянам «заработок» на лайках в Telegram — якобы существует возможность заработать на товарах в онлайн-магазине крупного бренда.

«Я — сотрудник Яндекса и приглашаю вас поставить лайк продуктам на нашей платформе. Обещаем 400 рублей за 5 кликов "Мне нравится". В день можно получить до 8,2 тысячи рублей. Вы можете повторять это задание каждый день в течение 10 дней. Если можешь, пожалуйста, скажи мне "ОК"», — письма примерно такого содержания стали приходить пользователям Telegram.

Мошенники также просят от пользователя указать возраст, а затем обещают, что с ним свяжется менеджер. Деньги «обещают» платить только после выполнения заданий, рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского».

Зетам у доверчивого пользователя будут выманивать деньги — после первого небольшого заработка, обманутому пользователю будут предлагаться более «сложные» задания — например, выкупить определенный лот для возврата суммы с процентами потом.

На этом этапе мошенники разрывают контакт с обманутым, предупредили в «Лаборатории Касперского».

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