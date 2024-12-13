Россиян предупредили о повышении цен на весь алкоголь

Цены вырастут на весь алкоголь и это вызвано не только
повышением акцизов, сообщил глава Центра разработки национальной алкогольной
политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел
Шапкин.
С 1 января 2025 года ожидается рост цен на все виды алкоголя
— вино, пиво и крепкие напитки, сказал Ura.ru Шапкин. В соответствии с законом
и приказами Минфина магазины будут обязаны обновить ценники, учитывая
увеличение акцизных ставок и минимальных цен, уточнил он.
В противном случае они могут лишиться лицензии без судебного
разбирательства, отметил Шапкин.
По его мнению, цены на импортные вина вырастут в связи с
увеличением акцизов и пошлин, а также будут продолжать постепенно расти из-за
колебаний валют и инфляции. По прогнозам эксперта, зимой стоимость импортных
вин может подняться на 20%.