Россиян предупредили о повышении цен на весь алкоголь

Цены вырастут на весь алкоголь и это вызвано не только повышением акцизов, сообщил глава Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

С 1 января 2025 года ожидается рост цен на все виды алкоголя — вино, пиво и крепкие напитки, сказал Ura.ru Шапкин. В соответствии с законом и приказами Минфина магазины будут обязаны обновить ценники, учитывая увеличение акцизных ставок и минимальных цен, уточнил он.

В противном случае они могут лишиться лицензии без судебного разбирательства, отметил Шапкин.

По его мнению, цены на импортные вина вырастут в связи с увеличением акцизов и пошлин, а также будут продолжать постепенно расти из-за колебаний валют и инфляции. По прогнозам эксперта, зимой стоимость импортных вин может подняться на 20%.