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Изменятся правила перевозки домашних животных в поездах

Источник:
ТАСС
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РЖД с 1 января 2025 года введут новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования, сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» Станислава Зотина.

Оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным. Также будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе.

«У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — приводит ТАСС слова Зотина.

Он привел в пример поезд № 104 Москва-Адлер, один из самых популярных поездов ФПК. «Он фирменный, все вагоны в нем повышенной комфортности. И как раз получается, что владельцы животных для того, чтобы доехать на таком поезде до Москвы, были вынуждены всегда, даже ради одной кошечки, выкупать четыре купейных места», — уточнил Зотин.

По его словам, на фоне общего дефицита мест такое решение поможет всем: владельцам питомцев — сэкономить, а другим пассажирам — приобрести билет.

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