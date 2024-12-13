Россия установила контакты с новыми властями Сирии

Россия установила контакты с политическим комитетом организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Установлен контакт с политическим комитетом, который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», — цитирует РИА Новости Богданова.

По его словам, стороны обсуждали обеспечение безопасности дипломатической миссии и россиян, находящихся на территории Сирии.

«Контакты идут в конструктивном русле. Надеемся на выполнение всех обещаний представителей тех сил, которые сейчас должны нести ответственность за обстановку, недопущение каких-либо эксцессов», — сказал замминистра.

Богданов выразил надежду, что российские военные базы сохранятся в Сирии, поскольку их присутствие в этой стране играет важную роль в противодействии международному терроризму.

В конце ноября-начале декабря повстанцы захватили несколько крупных сирийских городов. Они вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад принял решение уйти с поста и покинул страну. Позднее стало известно, что он с семьей прибыл в Москву.