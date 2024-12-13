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Госдума отказалась делать 31 декабря нерабочим днем

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, которым предлагалось на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января) и Рождество (7 января).

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Депутаты предложили заменить выходной 8 января на 31 декабря. «Многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, с тем чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими», — говорится в пояснительной записке.

Но Госдума в первом чтении отклонила законопроект. В этом году россиян ждут 11 выходных — с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года.

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