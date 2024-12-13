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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

Источник:
The Wall Street Journal
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Избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Свое пожелание Трамп озвучил на встрече с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных официальных лиц.

По данным издания, на этой встрече Трамп заявил, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, но выступает против ее вступления в НАТО».

Трамп также призвал Европу оказать давление на Китай, чтобы он, в свою очередь, повлиял на Россию для завершения конфликта. Стороны обсуждали возможность введения пошлин на китайские товары, чтобы «надавить на Пекин». 

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

krasprol

Опять "должна стать".....Стабильное словоблудие....

-Керя-

Дружба дружбой а табачёк врозь