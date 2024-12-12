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Главную новогоднюю елку доставили в Кремль

Источник:
Sibnet.ru
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Главную новогоднюю елку страны высотой 30 метров доставили на территорию Московского Кремля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Специальный автопоезд, который вез елку в Кремль, сопроводили сотрудники Госавтоинспекции, обеспечив безопасность ее новогоднего путешествия», — уточнила Волк.

В ближайшее время главную елку страны установят на традиционное место — Соборную площадь Московского Кремля.

Ель привезли в столицу из деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Ее выбрали еще летом, при этом отбор проходил в соответствии со строгими критериями, среди которых форма, объем хвои, состояние веток и внешний вид.

В частности, возраст новогодней ели должен составлять 90 лет, высота — не менее 25 метров, диаметр ствола — около 60 сантиметров, размах веток — не менее восьми метров.

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Danilon

Оно будет расти. Люди с ПТСР. Потом начнётся массовая безотцовщина и соответственно, высокий уровень...

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

krasprol

Опять "должна стать".....Стабильное словоблудие....