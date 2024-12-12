Главную новогоднюю елку доставили в Кремль

Главную новогоднюю елку страны высотой 30 метров доставили на территорию Московского Кремля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Специальный автопоезд, который вез елку в Кремль, сопроводили сотрудники Госавтоинспекции, обеспечив безопасность ее новогоднего путешествия», — уточнила Волк.

В ближайшее время главную елку страны установят на традиционное место — Соборную площадь Московского Кремля.

Ель привезли в столицу из деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Ее выбрали еще летом, при этом отбор проходил в соответствии со строгими критериями, среди которых форма, объем хвои, состояние веток и внешний вид.

В частности, возраст новогодней ели должен составлять 90 лет, высота — не менее 25 метров, диаметр ствола — около 60 сантиметров, размах веток — не менее восьми метров.