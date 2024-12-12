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Прическа разыскиваемого преступника насмешила Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Опубликованное британской полицией фото разыскиваемого преступника насмешило пользователей Сети. Они потребовали от правоохранителей вместе с мужчиной арестовать его парикмахера.

Снимок был размещен в интернете полицией Сандерленда. В пояснительном тексту указывалось, что 26-летний Брэдли Финн разыскивается по подозрению в нападении на человека и опасном вождении, пишет Daily Star.

Вирусный снимок разыскиваемого полицией Брэдли Финна
Вирусный снимок разыскиваемого полицией Брэдли Финна
Фото: © Northumbria Police

Однако внимание общественности привлекла не его преступная деятельность, а внешность на фотографии. На изображении мужчина предстал с хаотичной прической, которая закрывает большую лысину на лбу.

Комментаторы начали шутить, что полиции нужно немедленно арестовать парикмахера, который сделал британцу такую нелепую прическу. В свою очередь, правоохранители рассчитывают, что внезапная популярность поспособствует задержанию дебошира.

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