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Названы лучшие фильмы 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Авторитетный портал Variety представил на своем сайте рейтинг лучших фильмов 2024 года от известных кинокритиков.

Первый кинокритик Оуэн Глейберман назвал лучшей картиной уходящего года «Претендентов» с Зендеей в главной роли. На втором месте его списка расположилась драма «Семя священного инжира», а замкнула тройку лучших лента «Настоящая боль».

Также в десятке оказались мультфильм «Головоломка 2», «Skywalkers: История одной пары», «Никому не известный», «Народный Джокер», «Плохая девочка», «Комната по соседству» и «Виды доброты».

Второй кинокритик Питер Дебрюж посчитал лучшей картиной «Головоломку 2». В его персональную тройку также попали «Семя священного инжира» и «Байкеры».

В десятке эксперта оказались «Анора» с россиянами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях, вторая часть «Дюны», «Другой человек», «Женщина», «Зеленая граница», «Комната по соседству» и «Граф Монте-Кристо».

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Danilon

Оно будет расти. Люди с ПТСР. Потом начнётся массовая безотцовщина и соответственно, высокий уровень...

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

BAI-IEK

то что яндекс сделал еще 2 года назад эти только сейчас смогли...