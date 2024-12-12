Названы лучшие фильмы 2024 года

Авторитетный портал Variety представил на своем сайте рейтинг лучших фильмов 2024 года от известных кинокритиков.

Первый кинокритик Оуэн Глейберман назвал лучшей картиной уходящего года «Претендентов» с Зендеей в главной роли. На втором месте его списка расположилась драма «Семя священного инжира», а замкнула тройку лучших лента «Настоящая боль».

Также в десятке оказались мультфильм «Головоломка 2», «Skywalkers: История одной пары», «Никому не известный», «Народный Джокер», «Плохая девочка», «Комната по соседству» и «Виды доброты».

Второй кинокритик Питер Дебрюж посчитал лучшей картиной «Головоломку 2». В его персональную тройку также попали «Семя священного инжира» и «Байкеры».

В десятке эксперта оказались «Анора» с россиянами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в главных ролях, вторая часть «Дюны», «Другой человек», «Женщина», «Зеленая граница», «Комната по соседству» и «Граф Монте-Кристо».